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Чавушоглу оценил отношения Турции и России 

RT на русском 44 минуты назад
Чавушоглу оценил отношения Турции и России
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Россия и Турция ведут дипломатический диалог по нескольким актуальным проблемам и могут договариваться, несмотря на разногласия. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Можем ли мы договориться с Россией, несмотря на разногласия? Если вы искренни, то решение будет найдено. Мы начали астанинский процесс, чтобы решить сирийскую проблему, потом к нему присоединился Иран. Сейчас ведём с Россией дипломатический процесс по Ливии», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала CNN Turk.
Чавушоглу отметил, что при отсутствии договорённостей по некоторым вопросам не стоит «рвать отношения в других областях».
«Мы состоим в НАТО, не поддерживаем Россию по Крыму, Украине, Грузии… Но мы ведём себя открыто, не действуем за спиной. И если противоположная сторона тоже ведёт себя искренне, то можно договориться. И мы договариваемся с россиянами по многим темам», — отметил турецкий министр.
Ранее стало известно, что Министерства иностранных дел и обороны России и Турции продолжают работать в поддержку ливийского урегулирования, а дата встречи глав ведомств с обеих сторон будет согласована позднее.
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В мире , Политика , Крым наш , Мевлют Чавушоглу , МИД , НАТО , CNN , РИА Новости , Турция
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