Трамп заговорил о своем поражении на выборах

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Американский лидер Дональд Трамп опасается, что может проиграть на запланированных на ноябрь президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. Такую позицию он изложил в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Times.

"Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы — прим. ТАСС) обманывают, грабят и воруют, — отметил глава государства. — Они не посылают [бюллетени] в некоторые области, в основном республиканские области". Трамп считает, что проведенный таким образом процесс волеизъявления может привести к нарушениям закона.

Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии нового коронавируса.

Согласно анализу последних опросов политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент США Джозеф Байден , который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей.

Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.