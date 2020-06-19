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Трамп опасается, что может проиграть на выборах из-за голосования по почте 

ТАСС и ещё 2 33 минуты назад
Трамп заговорил о своем поражении на выборах
Фото: Reuters
Американский лидер Дональд Трамп опасается, что может проиграть на запланированных на ноябрь президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. Такую позицию он изложил в опубликованном в четверг интервью газете The Washington Times.
"Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы — прим. ТАСС) обманывают, грабят и воруют, — отметил глава государства. — Они не посылают [бюллетени] в некоторые области, в основном республиканские области". Трамп считает, что проведенный таким образом процесс волеизъявления может привести к нарушениям закона.
Он уже неоднократно высказывался против варианта проведения голосования по почте, которое может быть разрешено в ряде штатов из-за пандемии нового коронавируса.
Согласно анализу последних опросов политологического портала Real Clear Politics, бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства, опережает Трампа в среднем на 8,5% по популярности среди избирателей.
Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии 1
В мире , США , Человек года , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , The Washington Times
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