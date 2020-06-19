Люди в Минске вышли на протесты

Акция началась в 18:00 по местному времени у Белорусской филармонии, где альтернативные претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники пикета выстраивали в очередь, чтобы подписаться за претендентов.

Вот так сегодня в центре Минска выстроилась цепь солидарности.



Даже когда начался сильный ливень с градом, люди продолжали стоять.



Фото: Дмитрий Брушко, https://t.co/SAPdczGoiG pic.twitter.com/tAezLwMbS9— TUT.BY (@tutby) June 18, 2020 За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска — проспекту Независимости почти на 5 километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.

В Беларуси 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Президентские выборы в стране пройдут 9 августа.

18 июня председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами. Инициативная группа Лукашенко сдала 364 тысяч подписей, группа Бабарико — около 150 тысяч. Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не меньше 100 тысяч подписей.

Позже стало известно, что белорусские власти задержали одного из главных соперников Лукашенко на президентских выборах — Виктора Бабарико. Его обвинили в попытке воздействия на свидетелей и сокрытия улик.

До этого основным конкурентом Лукашенко называли блогера Сергея Тихановского, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру. В документах для регистрации не было подписи оппозиционера — он не смог ее поставить, потому что находился под арестом в ИВС. 9 июня СК предъявил Тихановскому обвинение по статье о нарушении общественного порядка. По данным следствия, он и его сторонники устроили митинг, когда собирали подписи в поддержку выдвижения жены Тихановского Светланы.