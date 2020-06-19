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В Минске прошла акция в поддержку альтернативных претендентов в президенты 

RTVI 11 минут назад
Люди в Минске вышли на протесты
Фото: Кадр из видео Sputnik Беларусь / Youtube
Акция началась в 18:00 по местному времени у Белорусской филармонии, где альтернативные претенденты выставили пикеты по сбору подписей в свою поддержку. Участники пикета выстраивали в очередь, чтобы подписаться за претендентов.
За несколько часов очередь растянулась по главному проспекту Минска — проспекту Независимости почти на 5 километров мимо здания КГБ к Дому правительства и ЦИКа. Проезжающие по проспекту машины поддерживали участников пикета сигналами.
В Беларуси 19 июня завершается этап сбора подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты. Президентские выборы в стране пройдут 9 августа.
18 июня председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина заявила, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами. Инициативная группа Лукашенко сдала 364 тысяч подписей, группа Бабарико — около 150 тысяч. Согласно белорусскому законодательству, кандидаты на должность президента выдвигаются при наличии не меньше 100 тысяч подписей.
Позже стало известно, что белорусские власти задержали одного из главных соперников Лукашенко на президентских выборах — Виктора Бабарико. Его обвинили в попытке воздействия на свидетелей и сокрытия улик.
До этого основным конкурентом Лукашенко называли блогера Сергея Тихановского, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру. В документах для регистрации не было подписи оппозиционера — он не смог ее поставить, потому что находился под арестом в ИВС. 9 июня СК предъявил Тихановскому обвинение по статье о нарушении общественного порядка. По данным следствия, он и его сторонники устроили митинг, когда собирали подписи в поддержку выдвижения жены Тихановского Светланы.
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Комментарии 5
В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России , Минск
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