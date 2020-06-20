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Лукашенко заявил, что не позволит уничтожить достижения Белоруссии последних 25 лет 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Руководство Белоруссии не позволит дестабилизировать ситуацию в стране и уничтожить достижения белорусов за последние 25 лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в субботу на церемонии открытия мемориального комплекса в память о сожженных нацистами деревнях в Могилевской области.
"Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого", — отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.
"Нет более мирных людей, чем мы, белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми", — сказал президент.
По его словам, получив независимость, белорусский народ "за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну".
Белоруссию накрыла волна протестов
Лукашенко также выразил уверенность, что в Белоруссии присутствует стабильность, но стране "постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетают обстановку".
Мемориальный комплекс в память о сожженных деревнях Могилевской области открылся в селении Борки Кировского района. 78 лет назад здесь в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день нацистами были расстреляны и сожжены более 2 тыс. мирных жителей.
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В мире , Видео , СНГ , Александр Лукашенко
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