Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию» 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать эту страну". Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания в Минске, сообщает "БелТА".
По словам Лукашенко, для него главной ценностью является "суверенная и независимая" Белоруссия.
"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", — подчеркнул президент.
При этом глава государства отметил, что в последнее время "определенные силы" начали раскачивать ситуацию в стране. При этом белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию, заверил Лукашенко.
Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит "Газпром".