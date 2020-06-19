Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию» 

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать эту страну". Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания в Минске , сообщает "БелТА".

По словам Лукашенко, для него главной ценностью является "суверенная и независимая" Белоруссия.

"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", — подчеркнул президент.

При этом глава государства отметил, что в последнее время "определенные силы" начали раскачивать ситуацию в стране. При этом белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию, заверил Лукашенко.