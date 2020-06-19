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Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию» 

Газета.Ru и ещё 7 1 час назад
Лукашенко «никому не позволит сломать Белоруссию»
Фото: Газета.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать эту страну". Такое заявление глава государства сделал в ходе совещания в Минске, сообщает "БелТА".
По словам Лукашенко, для него главной ценностью является "суверенная и независимая" Белоруссия.
"На сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", — подчеркнул президент.
При этом глава государства отметил, что в последнее время "определенные силы" начали раскачивать ситуацию в стране. При этом белорусским властям удалось предотвратить дестабилизацию, заверил Лукашенко.
Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит "Газпром".
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Газпром , Минск
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