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В США умер сын Никиты Хрущева 

ТАСС и ещё 19 5 часов назад
Умер сын Хрущева
Фото: ТАСС
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктор технических наук Сергей Хрущев умер в четверг в США в возрасте 84 лет. Об этом сообщила внучка бывшего советского лидера Нина Хрущева.
"Да, — ответила она на вопрос ТАСС. — Сергей Никитич сегодня скончался, к глубочайшему сожалению". Обстоятельства смерти и дата похорон пока не называются.
Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии. В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.
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В мире , США , Сергей Хрущев , КПСС , ИТАР-ТАСС
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