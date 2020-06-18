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Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога 

РИА Новости 1 час назад
Обнаружены фотографии украденной картины Ван Гога
Фото: Nasjonalmuseet
Фотографии украденной картины Ван Гога "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной" были обнаружены в преступном мире, сообщил нидерландский детектив, занимающийся расследованием преступлений в сфере искусства, Артур Брэнд на своей странице в Twitter.
"Срочно: Доказательство, что (картина — ред.) Ван Гога, недавно украденная в Ларене, жива. Выдающаяся картина, циркулирующая в мафиозных кругах. Моя теория о том, что это был подражатель кражи (двух картин — ред.) Ван Гога Октавом Даремом в 2002, кажется теперь еще более вероятной: его книга рядом с картиной", — написал детектив в Twitter, приложив две фотографии.
Как сообщает специализирующийся на искусстве портал Artnet, на одной из них видна картина, слева от нее лежит экземпляр газеты New York Times за 30 мая, а справа — биография на голландском языке похитителя произведений искусства Октава Дарема "Meesterdief" ("Вор-мастер" — ред.) 2018 года.
Он известен тем, что в 2002 году украл две картины Ван Гога "Вид на море в Схевенингене" (1882) и "Выход из протестантской церкви в Нюэнене" (1882-84).
На второй фотографии видна обратная сторона картины.
"Это хорошая новость. Иногда преступники начинают нервничать, когда не могут сразу же продать работу или думают, что полиция у них на хвосте, и они уничтожают ее", — сообщил Брэнд порталу.
По его словам, маловероятно, что вор удерживает картину ради выкупа, скорее всего он пытается найти покупателя. При этом он считает, что Дарем не является подозреваемым в данном деле, так как у него есть алиби — в момент кражи он находился в больнице. Брэнд предположил, что информация о местонахождении картины может быть использована в качестве разменной монеты, чтобы договориться с властями о более мягком приговоре.
Ранее в марте сообщалось, что картину "Весенний сад. Сад у дома священника в Нюэнене весной" (1884) Винсента Ван Гога украли из музейного комплекса Singer Laren в Нидерландах, когда он был закрыт для посещения из-за введенных правительством мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
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В мире , Происшествия , New York Times
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