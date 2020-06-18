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Трамп пожаловался на предвзятое отношение Верховного суда 

Lenta.ru 19 минут назад
Трамп пожаловался на предвзятое отношение Верховного суда
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп пожаловался на предвзятое отношение к нему Верховного суда. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.
«У вас тоже создается впечатление, что я не нравлюсь Верховному суду?», — написал глава государства.
Подобную реакцию президента вызвало решение судебного органа в отношении программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), которая предусматривает защиту некоторых категорий мигрантов от депортации. Лидер государства настаивал на ее полном прекращении, однако подобные действия суд счел незаконными.
Ранее Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация». Американский лидер обвинил Болтона в нарушении закона. Глава Белого дома пояснил, что его бывший помощник не получил одобрения на распространение данных.
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В мире , Ближний Восток , Конфликты , США , Джон Болтон , Дональд Трамп
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