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В Белом доме объяснили назначение Болтона советником 

Газета.Ru и ещё 18 1 час назад
В Белом доме объяснили назначение Болтона советником
Фото: AP
Экс-советник президента США по национальной безопасности был назначен на свой пост из-за желания главы государства Дональда Трампа видеть в команде людей "с противоположными взглядами", заявила пресс-секретарь президента Кейли Макэнани на брифинге. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Макэнани, Трампу нравится, когда в команде есть "соперники".
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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В мире , США , Дональд Трамп
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