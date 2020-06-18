Депутат Германии ушла на пенсию в 101 год 

Лизель Хайзе (Lisel Heise), самый старый депутат города Кирххаймболандене Германии , ушла на пенсию в 101 год. Об этом сообщает Badischen Neuesten Nachrichten.

Она решила сложить полномочия из-за проблем со зрением и слухом, а не из-за возраста. Именно здоровье затрудняет ее участие в заседаниях.

Проводы депутата на пенсию состоялись на первом заседании за долгое время: в стране постепенно смягчают меры по борьбе с коронавирусом. Выступивший бургомистр Марк Мухов (Marc Muchow) подчеркнул, что Хайзе — это пример для всех людей старшего возраста. Он призвал пожилых немцев также принимать участие в политической жизни города.

Бывшая учительница Лизель Хайзе решила выставить свою кандидатуру на местных выборах в начале 2019 года. 100-летняя решила пойти в политику, чтобы добиться открытия городского бассейна, который был закрыт на протяжении многих лет. Для избрания Хайзе нужно было набрать около 900 голосов. Позже она получила депутатский мандат и стала самым старым городским депутатом в Германии.

Badischen Neuesten Nachrichten отмечает, что пенсионерке не удалось добиться своей главное цели — открытия бассейна. Несмотря на это, Хайзе назвала свою деятельность в качестве депутата хорошим опытом.