В Белоруссии рассказали о российских кукловодах 

За претендентом на пост президента Белоруссии Виктором Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома» , заявил глава Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.

По словам Тертеля, эти «кукловоды» опасаются, что расследование в отношении Бабарико подтвердит их причастность к его «противоправной деятельности».

«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», — заявил Тертель, его слова приводит «БелТа».

Как сообщал «Рамблер», Бабарико стал фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег. Статус претендента в президенты еще не определен, однако следователи заявляли о наличии есть веских доказательств его причастности к преступлениям. Известно, что избирательные счета политика уже заблокированы. 18 июня Бабарико был задержан в рамках расследования дела об отмывании денег и неуплате налогов.