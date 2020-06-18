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В Белоруссии рассказали о российских кукловодах 

Вероника Полынина 8 минут назад
В Белоруссии рассказали о российских кукловодах
Фото: РИА Новости
За претендентом на пост президента Белоруссии Виктором Бабарико стоят «кукловоды» из «Газпрома», заявил глава Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель.
По словам Тертеля, эти «кукловоды» опасаются, что расследование в отношении Бабарико подтвердит их причастность к его «противоправной деятельности».
«Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», — заявил Тертель, его слова приводит «БелТа».
Как сообщал «Рамблер», Бабарико стал фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег. Статус претендента в президенты еще не определен, однако следователи заявляли о наличии есть веских доказательств его причастности к преступлениям. Известно, что избирательные счета политика уже заблокированы. 18 июня Бабарико был задержан в рамках расследования дела об отмывании денег и неуплате налогов.
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В мире , Газпром
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