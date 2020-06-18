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Число жертв COVID-19 в мире превысило 450 тысяч 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Число жертв COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
Фото: РИА Новости
Число умерших от коронавируса в мире превысило 450 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, от коронавируса в мире скончались 450 137 человек, вылечились 4 102 427 человек, общее число выявленных случаев заражения достигло 8 391 551.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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