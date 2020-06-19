США помогли Лукашенко устранить главного соперника

Главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико оказался за решеткой. Москва никак не комментирует процесс против бывшего руководителя белорусской «дочки» Газпрома. Зато Минск почти в открытую обвиняет Бабарико в лоббировании интересов России и благодарит США за помощь при расследовании дела против главного соперника Лукашенко.

В четверг претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико был задержан в рамках расследования дела Белгазпромбанка — белорусской «дочки» Газпрома, которую до середины мая он возглавлял 20 лет. Политик, который пока еще официально не стал кандидатом, взят под стражу «в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности». Об этом заявил глава Комитета госконтроля (КГК) Иван Тертель. Кроме того, по мнению КГК, Бабарико давил на свидетелей и пытался скрыть улики.

Вместе с бывшим банкиром взят под стражу и его сын Эдуард. Оба еще утром в четверг были доставлены в департамент финансовых расследований КГК на допрос. В доме Бабарико состоялся обыск. Кстати, Эдуард Бабарико возглавляет предвыборный штаб своего отца.

Как утверждает Тертель, отмывание денег шло, в том числе, через латвийский банк ABLV.

«Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США», — цитировал Тертеля Глава КГК даже поблагодарил Ригу за содействие.

Ради сбора улик против отца и сына Бабарико, Минск пошел даже на то, чтобы запросить помощи у Вашингтона.

«Белорусские правоохранители сейчас сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы, в том числе и в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег», — сообщил государственный канал «Беларусь 1», добавив, что правоохранители США видят транзакции и движение, которые происходят в этих направлениях.

Напомним, что сейчас в отношениях Минска и Вашингтона как раз намечается сближение.

К вечеру четверга, когда портал Tut.By сообщил, что Виктор и Эдуард Бабарико доставлены в СИЗО КГБ, власти неожиданно решили придать этой истории явный политический оттенок — причем, внешнеполитический.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы, в свою очередь, знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности», — пригрозил все тот же Тертель.

И добавил, что к делу, возможно, причастны «большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в комментарии газете ВЗГЛЯД обратил внимание на решение МИД Белоруссии срочно созвать послов стран ЕС . Он не исключает, что западных дипломатов будут пугать внешним вмешательством в выборы и «намек будет сделан в сторону Российской Федерации».

Примечательно, что не только оппозиционные, но и ориентированные на президента Александра Лукашенко белорусские эксперты не считают «дело Бабарико» сугубо криминальным и тоже видят в этой истории «российский след», правда, они обвиняют не политическое руководство, а Газпром.

«Имеется мотив Газпрома продвигать своего кандидата», — сказал газете ВЗГЛЯД Петр Петровский, научный сотрудник Центра социально-философских и антропологических исследований Института философии НАН Белоруссии.

Вслед за главой КГК эксперт считает, что российская газовая корпорация занималась раскруткой Бабарико как кандидата — с целью «подрыва белорусских переговорных позиций по единому ценообразованию на энергоносители» в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), против чего якобы выступает Газпром.

«Тот напор, с которым белорусское государство повело себя с Белгазпромбанком, четко обозначил его позицию», — полагает Петровский.

Он напомнил, что Газпром, вначале «выступил с жесткими заявлениями, угрожая международными разбирательствами».

Имеется в виду совместное заявление Газпромбанка и Газпрома (акционеров Белгазпромбанка с долями по 49,8%), которые на прошлой неделе они назвали незаконным назначение и. о. председателя правления своей белорусской «дочки». В заявлении российской корпорации говорится: белорусские власти грубо нарушили не только собственное законодательство, но и Астанинский договор о ЕАЭС, «и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО „Белгазпромбанк“, а также интересы клиентов и вкладчиков».

«Теперь Газпром готов идти на сотрудничество с белорусскими властями и отказаться от избирательных авантюр», — утверждает Петровский.

Добавим, что это лишь частное мнение самого минского эксперта — российская корпорация по этому поводу с новыми заявлениями не выступала. Что касается самого Бабарико, то минский политолог предрекает выход этого претендента из выборной гонки. По мнению Болкунца, не исключен вариант, при котором Бабарико в обмен на свободу будет вынужден покинуть страну, как это было с некоторыми другими видными оппозиционерами.

«Арест — знак того, что президент считает Бабарико политиком на голову выше себя, поэтому устроил расправу над оппонентом, — считает политолог. — В случае участия Бабарико в выборах Лукашенко потерпит сокрушительное поражение».

Опасение белорусского лидера связано не только с рекордным количеством подписей, собранных за Бабарико, но и с возможной поддержкой его со стороны известных людей, в том числе бывших руководителей республики, уверен политолог. При этом подтасовать итоги выборов в свою пользу Лукашенко помешают многие из рядовых работников избиркомов, которые мечтают о переменах, полагает Болкунец.

Впрочем, Центризбирком Белоруссии так пока не считает. Он все равно готов рассмотреть вопрос о регистрации Бабарико, заявила ТАСС бессменный председатель ЦИК республики Лидия Ермошина . Она также признала, что Бабарико, как и Лукашенко, сдал необходимое число подписей. Но уже ясно, что политику, который до сих пор явно набирал очки (10 тысяч волонтеров быстро собрали более 360 тысяч подписей за его выдвижение), будет сложно вести избирательную кампанию из-за решетки.

«Бабарико, видимо, посадят», — такой короткий прогноз дал «Ведомостям» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

В итоге выборы-2020 приобретут характер плебисцита — за или против Лукашенко, полагает эксперт, добавив, что Москве в любом случае некого было бы поддерживать в ходе нынешней кампании.

«Было бы странно поддерживать Лукашенко после того, что он наговорил за последние годы, — признался эксперт. — Но в то же время нет никакого смысла поддерживать и кандидатов, которые продвигают очевидно антироссийскую риторику».

Минченко напомнил, что Бабарико призывал к выходу из Организации договора о коллективной безопасности, к закрытию Белорусской АЭС, которая только что построена, «то есть очевидно высказывался против интересов России».