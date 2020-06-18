Экс-канцлера Австрии лишили прав за «пьяное» вождение 

Экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн была поймана за рулем своего автомобиля после употребления алкоголя и лишилась водительских прав, сообщает газета Kronen Zeitung.

Как сообщает газета, вечером в среду Бирляйн отдыхала с друзьями в одном из ресторанов в центре Вены , выпивая алкогольные напитки. Когда вечер закончился, она села в свою машину и поехала домой.

Незадолго до полуночи Бирляйн остановили полицейские. Они решили провести проверку на алкогольное опьянение, и алкотестер показал свыше 0,8 промилле в крови экс-канцлера.

Сама Бирляйн рассказала газете, что очень сожалеет о своем поступке. "Мне жаль, что после посиделок с друзьями я поехала домой на машине, несмотря на употребление спиртного… Мой поступок не соответствует ни моим собственным высоким требованиям, ни примеру, который я должна подавать. Мне искренне жаль", — заявила экс-канцлер.