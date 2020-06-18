Пока вы не уснули: решена судьба «крымских» санкций 

Указ Путина оспорили в суде
Россиянин подал, а Верховный суд (ВС) России зарегистрировал иск, оспаривающий проведение голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля.
Путин рассказал о звонках внуков в Кремль
Внуки могут дозвониться президенту России Владимиру Путину в Кремль и дозваниваются. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам.
Финляндия ответила Трампу о принадлежности к России
В пресс-службе финского президента прокомментировали сведения из новой книги о Дональде Трампе и напомнили президенту США, что Финляндия — независимое государство.
Украина приготовилась к войне с Россией из-за Крыма
Замглавы МИД Украины Василий Боднар предположил, что Россия планирует «пробить коридор в Крым» по суше. Об этом сообщает «Апостроф».
В Москве открыли стрельбу
В четверг, 18 июня, неизвестный открыл стрельбу в одном из московских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Россиянам назвали сроки полетов за границу
Авиасообщение между Россией и другими странами возобновится, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции COVID-19.
Соцсети
Родственники Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии, которую спровоцировал Михаил Ефремов, обнаружили на могиле венок от артиста, сообщает «Московский комсомолец».
Евросоюз принял решение по "крымским" санкциям
Представители стран-членов Евросоюза поддержали продление ограничительных мер против Крыма и Севастополя в связи с их присоединением к России, сообщает ТАСС.
"Будет военный ответ за гранью воображения"
Враги КНДР смогут ощутить на себе «оглушительных грохот возмездия», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские правительственные издания.
Лев Науменко покончил с собой
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Утром 18 июня в Москве нашли мертвым доктора философских наук, специалиста по марксизму-ленинизму Льва Науменко.