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Пока вы не уснули: решена судьба «крымских» санкций 

Сергей Василенок 44 минуты назад
Пока вы не уснули: решена судьба «крымских» санкций
Фото: ТАСС

Указ Путина оспорили в суде

Россиянин подал, а Верховный суд (ВС) России зарегистрировал иск, оспаривающий проведение голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля.

Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Внуки могут дозвониться президенту России Владимиру Путину в Кремль и дозваниваются. Об этом, как сообщает РИА Новости, он рассказал сам.

Финляндия ответила Трампу о принадлежности к России

В пресс-службе финского президента прокомментировали сведения из новой книги о Дональде Трампе и напомнили президенту США, что Финляндия — независимое государство.

Украина приготовилась к войне с Россией из-за Крыма

Замглавы МИД Украины Василий Боднар предположил, что Россия планирует «пробить коридор в Крым» по суше. Об этом сообщает «Апостроф».

В Москве открыли стрельбу

В четверг, 18 июня, неизвестный открыл стрельбу в одном из московских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Россиянам назвали сроки полетов за границу

Авиасообщение между Россией и другими странами возобновится, когда не будет риска реэкспорта коронавирусной инфекции COVID-19.

На могиле Захарова нашли послание от Ефремова

Соцсети
Родственники Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии, которую спровоцировал Михаил Ефремов, обнаружили на могиле венок от артиста, сообщает «Московский комсомолец».

Евросоюз принял решение по "крымским" санкциям

Представители стран-членов Евросоюза поддержали продление ограничительных мер против Крыма и Севастополя в связи с их присоединением к России, сообщает ТАСС.

"Будет военный ответ за гранью воображения"

Враги КНДР смогут ощутить на себе «оглушительных грохот возмездия», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские правительственные издания.

Лев Науменко покончил с собой

скрин Youtube
Утром 18 июня в Москве нашли мертвым доктора философских наук, специалиста по марксизму-ленинизму Льва Науменко.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Комментарии 19
В мире , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , ЕС , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Reuters
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