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Турецкая газета «поженила» Владимира Зеленского с Верой Брежневой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой
Фото: ТАСС
Турецкая газета Hurriyet в материале о том, что супруга президента Украины Елена Зеленская заболела коронавирусом, перепутала ее с певицей и актрисой Верой Брежневой.
В статье говорится о заражении жены украинского лидера коронавирусом, однако в качестве иллюстрации был использован постер, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его супруги в фильме «Восемь лучших свиданий», передает РИА «Новости».
Материал появился и на сайте издания 17 июня, однако позднее фотографию в электронной версии поменяли.
Напомним, о заболевании супруги Зеленского стало известно на минувшей неделе. Сама Елена Зеленская в Facebook назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам — маски, перчатки, минимум контактов».
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В мире , Украина , Партия Зеленского , Елена Зеленская , Владимир Зеленский , Вера Брежнева , Hurriyet Daily News , РИА Новости
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