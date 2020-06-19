«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой

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В статье говорится о заражении жены украинского лидера коронавирусом, однако в качестве иллюстрации был использован постер, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его супруги в фильме «Восемь лучших свиданий», передает РИА «Новости».

Материал появился и на сайте издания 17 июня, однако позднее фотографию в электронной версии поменяли.

Напомним, о заболевании супруги Зеленского стало известно на минувшей неделе. Сама Елена Зеленская в Facebook назвала результаты теста «неожиданными», учитывая, что она и ее семья «продолжают следовать правилам — маски, перчатки, минимум контактов».