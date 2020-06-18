Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп не является серьезным соперником для Путина, считает Болтон 

РИА Новости 19 минут назад
В США сравнили Путина и Трампа
Фото: Reuters
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя отношения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, назвал российского лидера "умным и жестким", и заявил, что Трамп для него не "серьезный соперник".
"Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин — умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что он здесь перед ним несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа", — заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News, отвечая на вопрос журналиста об отношениях Трампа и Путина.
Болтон отметил, что Трамп очень хорош в заключении сделок, когда речь идет "о недвижимости на Манхэттене".
"Решение вопросов о договорах об ограничении вооружений… Решение многих других вопросов международной безопасности — это вещи, далекие от его жизненного опыта. Когда есть кто-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, и Дональд Трамп, которому не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них, это очень тяжелая позиция для Америки", — отметил Болтон.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались неприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Комментарии 8
В мире , Политика , Джон Болтон , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Минюст РФ , Министерство юстиции США , телеканал АВС , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Видео
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение