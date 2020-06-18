В США сравнили Путина и Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя отношения президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, назвал российского лидера "умным и жестким", и заявил, что Трамп для него не "серьезный соперник".
"Я думаю, что Путин считает, что он может умело манипулировать Трампом. Я считаю, что Путин — умный и жесткий. Он хорошо выходит из невыгодного положения. Мне кажется, он видит, что он здесь перед ним несерьезный противник. Я не думаю, что он беспокоится из-за Трампа", — заявил Болтон в интервью телеканалу ABC News, отвечая на вопрос журналиста об отношениях Трампа и Путина.
Болтон отметил, что Трамп очень хорош в заключении сделок, когда речь идет "о недвижимости на Манхэттене".
"Решение вопросов о договорах об ограничении вооружений… Решение многих других вопросов международной безопасности — это вещи, далекие от его жизненного опыта. Когда есть кто-то вроде Путина, который посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире, и Дональд Трамп, которому не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них, это очень тяжелая позиция для Америки", — отметил Болтон.
Болтон написал книгу воспоминаний о работе с Трампом, она должна выйти 23 июня. Публикация книги неоднократно откладывалась, после того как Белый дом заявлял, что Болтон собирается опубликовать секретные сведения.
Минюст США требует от издательства Simon & Schuster задержать публикацию книги до того момента, когда Болтон согласует ее с администрацией на предмет наличия в ней секретных сведений. Также минюст просит суд распорядиться, чтобы уже отпечатанные экземпляры книги были уничтожены, а утечки ее содержания в СМИ запрещены.
Вскоре после появления информации об иске в ведущих СМИ США появились выдержки из книги, в которых содержались неприятные характеристики Трампа и критика его действий. Авторы публикаций со ссылкой на книгу Болтона писали в частности о том, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, заявлял, что не хочет предоставлять военную помощь Украине и просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на пост президента США, что может быть истолковано как преступление.