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Украина предупредила о «реальной угрозе» агрессии России из-за воды в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
«Россия может осуществить акт агрессии»
Фото: РИА Новости
Россия может осуществить акт «агрессии» из-за нехватки воды в Крыму, заявил в интервью изданию «Апостроф» заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье. Особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше», — предупредил украинский дипломат.
Боднар добавил, что военные специалисты знают о «реальной угрозе». По его словам, им необходимо учитывать потенциал Черноморского флота России, «который способен проводить десантные операции по всему побережью».
Замминистра добавил, что власти готовы восстановить водоснабжение Крыма только после «возвращения» полуострова в состав Украины.
1 июня вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал условием подачи воды в Крым возвращение Украине как полуострова, так и Донбасса.
Проблемы с водой начались в Крыму в 2014 году, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу. После воссоединения полуострова с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Все обвинения российская сторона отвергает.
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Комментарии
В мире , Алексей Резников , Республика Крым
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