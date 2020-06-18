Обезьяна-алкоголик осталась без выпивки и убила человека 

Индии обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250. Агрессивное поведение животного объясняется тем, что у обезьяны иссяк запас спиртного, пишет газета Daily Mail.

Примат по кличке Калуа раньше был домашним любимцем оккультиста, который давал животному крепкие алкогольные напитки. Однако после того, как владелец умер, лишенный алкоголя Калуа начал бродить по улицам и нападать на людей. Так, от агрессивного поведения обезьяны пострадали женщины и девочки: десятки детей теперь нуждаются в услугах пластического хирурга из-за того, что примат порвал им лица своими клыками. Как сообщает IANS, одна из 250 укушенных Калуа жертв скончалась.

В итоге шестилетнюю обезьяну поймали и доставили в зоопарк в Канпуре, где зоологи обнаружили, что помимо пристрастия к алкоголю, у обезьяны присутствуют и другие несвойственные виду повадки — Калуа отказывался есть овощи. Ученые предполагают, что еще одной возможной причиной агрессивного поведения примата является то, что бывший хозяин кормил его мясом.

Зоологи также отметили враждебное поведение обезьяны по отношению к сородичам, в особенности к самкам, поэтому было решено, что Калуа останется запертым в клетке, где он будет сидеть один до конца своих дней, пишет газета.