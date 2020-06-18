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На Украине родители назвали ребенка Зеленским 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 38 минут назад
На Украине родители назвали ребенка Зеленским
Фото: Reuters
В закарпатском городе Ужгород новорожденному ребенку дали имя Зеленский, сообщила пресс-служба юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.
«Некоторые родители предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский. Среди девочек — Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория», — говорится в сообщении управления в Facebook.
Наиболее распространенными именами в городе стали мужские имена: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав. Девочек чаще всего называют: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.
Ранее стало известно, что глава Tesla и SpaceX Илон Маск и певица Граймс решили назвать ребенка X Æ A-12. Певица объяснила, что X — это неизвестная переменная, Æ — ее «эльфийское написание» аббревиатуры AI («искусственный интеллект или любовь»). A-12 — разработанный для ЦРУ самолет-разведчик.
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В мире , Илон Маск , SpaceX , Минюст РФ , ЦРУ , Ужгород
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