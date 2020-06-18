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Лукашенко: не нужно цепляться к людям по мелочам 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Лукашенко: не нужно цепляться к людям по мелочам
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства республики, должны не мешать людям жить.
«Запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы: если есть риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Он призвал «не цепляться к людям по мелочам».
«Зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает, например, ведро яблок или картошки с собственного огорода? Лучше будет, если мы везде (хотя трудно сказать, где их только нет) организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном — нам просто не нужно мешать людям жить и работать», — отметил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости быстрее «выйти из пандемии».
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В мире , Александр Лукашенко
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