Эпидемия окончена: Всем спасибо! Все свободны?

Русская Германия. В понедельник в ЕС фактически завершилась эпидемия коронавируса, продлившаяся почти 100 дней. Открыты все границы между странами Евросоюза. Все отели и рестораны и пляжи приведены в полную готовность. Но все ли так безмятежно, спрашивает издание

Из Дюссельдорфа утром в понедельник вылетел первый чартер TUI на Мальорку, заполненный до последнего кресла. А всего на Балеарские острова отправятся на этой неделе больше 10 тысяч отдыхающих из Германии.

Наконец, готова вакцина. Ее тоже получит все население ЕС в конце октября — ноябре. Осталось самое трудное — придумать ей произносимое имя… Сейчас её зовут ChAdOx1 nCoV-19. Вакцина разработана в лабораториях института Дженнера Оксфордского университета для компании AstraZeneca.

AstraZeneca — международная фармацевтическая группа, созданная в 1999 году из шведской Astra AB и британской Zeneca PLC. Zeneca была создана в 1993 году из фармацевтического подразделения британской химической компании Imperial Chemical Industries. Головной офис находится в Лондоне, отдел разработки и исследований — в шведском городе Сёдертелье , расположенном к югу от Стокгольма. AstraZeneca — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире с объемом продаж 22 миллиарда долларов и численностью персонала 64 тысячи 600 человек.

Вот с этим гигантом правительство Германии и ряда стран ЕС заключило контракт на поставку 400 миллионов доз вакцины.

На первом этапе вакцина была протестирована на макаках, затем привита нескольким добровольцам. Затем ее ввели первой тысяче добровольцев. На заключительном этапе эффективность вакцины изучается на пяти тысячах добровольцев в Великобритании и таком же количестве в Бразилии. Выбор Бразилии объясняется тем, что в настоящее время в Европе низкая циркуляция вируса, что затрудняет ученым проверку его эффективности. Необходимо, чтобы здоровые добровольцы в возрасте от 18 до 55 лет находились в среде, где вирусная нагрузка особенно высока. Этот этап, третий, планируется закончить до конца сентября.

Предварительные итоги испытаний на людях обнадеживают: у испытуемых вырабатывались антитела, способные противостоять вирусу. Компания заявила, что по окончании испытаний предоставит доступ к технологиям всем желающим и что извлечение прибыли в данном случае не является ее целью. (В скобках удивлюсь вместе с читателем: откуда у нормальной бизнес-структуры такой гуманизм? Впрочем, сразу после объявления о контракте акции компании пошли в такой рост, что, возможно, прямая прибыль от продажи вакцины не так уж ей и нужна.)

И все же до ее фактического появления в наших больницах и практиках людям старше пятидесяти расслабляться не стоит. Надо помнить, что даже в нашей с вами сверхблагополучной Германии каждый день от 200 до 400 человек подхватывают коронавирусную заразу, попадают в стационары и борются за жизнь в реанимациях. В одном только Берлине на этой неделе около 100 человек госпитализированы с вирусом. Эти нестрашные и вроде как далёкие от нас цифры тем не менее стоит держать в уме: новые заболевшие — не какие-то там неудачники и грязнули, а обычные люди, которым не повезло. До поздней осени нужно беречься и стараться не оказаться в их числе.

Короче, как и было обещано, мы эту беду пе-ре-жи-ли. Не сошли с ума, не изменились до неузнаваемости, не поглупели от тоски и, боюсь, не сильно поумнели. Жизнь налаживается, идет на новый круг…