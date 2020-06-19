В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1979 

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на три, достигнув 1979, сообщил в пятницу республиканский департамент здоровья.

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1979 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 101 тысячи тестов на коронавирус. В больницах находятся 10 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.

Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф