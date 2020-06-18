Меркель заявила об уязвимости Европы

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«Пандемия показала, насколько уязвима Европа», — отметила Меркель, добавив, что первые решения, связанные с борьбой против коронавируса, принимались национальными государствами, но не содружеством.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 351 тыс. человек.