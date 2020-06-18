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Меркель: «Пандемия показала, насколько уязвима Европа» 

ИА Regnum 1 час назад
Меркель заявила об уязвимости Европы
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вспышка коронавирусной инфекции обнажила «уязвимость Евросоюза». Об этом она сообщила во время выступления в Бундестаге.
«Пандемия показала, насколько уязвима Европа», — отметила Меркель, добавив, что первые решения, связанные с борьбой против коронавируса, принимались национальными государствами, но не содружеством.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 351 тыс. человек.
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В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , ЕС , Германия
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