Враги КНДР смогут ощутить на себе «оглушительных грохот возмездия», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские правительственные издания. Журналисты отмечают, что «терпение военных» по поводу развивающегося конфликта с Южной Кореей подходит к концу.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Пхеньян оборвал все дипломатические связи с Сеулом из-за переброски в страну антиправительственных листовок с критикой северокорейских властей. Впоследствии руководство КНДР заявило о намерении ввести войска в демилитаризованные зоны, предназначенные для реализации совместных межкорейских проектов.

После этого вблизи границ Южной Кореи раздались несколько взрывов. В результате Сеул привел войска в режим повышенной боевой готовности, а в южнокорейском Комитете начальников армейских штабов заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньян «заплатит высокую цену».

«Терпение наших военных закончилось, и они объявили, что разрабатывают детальный и серьезный план военных действий», — говорится в статье правительственной газеты КНДР.

Журналисты также подчеркнули, что враги, которые «шумят по поводу возможных последствий», в скором времени смогут ощутить на себе «оглушительный грохот возмездия», выходящий за границы их воображения.