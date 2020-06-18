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КНДР совершит по Сеулу военный удар «за гранью воображения» 

Павел Тиунов 4 минуты назад
Враги КНДР смогут ощутить на себе «оглушительных грохот возмездия», сообщает агентство «Ёнхап» со ссылкой на северокорейские правительственные издания. Журналисты отмечают, что «терпение военных» по поводу развивающегося конфликта с Южной Кореей подходит к концу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Пхеньян оборвал все дипломатические связи с Сеулом из-за переброски в страну антиправительственных листовок с критикой северокорейских властей. Впоследствии руководство КНДР заявило о намерении ввести войска в демилитаризованные зоны, предназначенные для реализации совместных межкорейских проектов.
После этого вблизи границ Южной Кореи раздались несколько взрывов. В результате Сеул привел войска в режим повышенной боевой готовности, а в южнокорейском Комитете начальников армейских штабов заявили, что в случае начала боевых действий Пхеньян «заплатит высокую цену».
«Терпение наших военных закончилось, и они объявили, что разрабатывают детальный и серьезный план военных действий», — говорится в статье правительственной газеты КНДР.
Журналисты также подчеркнули, что враги, которые «шумят по поводу возможных последствий», в скором времени смогут ощутить на себе «оглушительный грохот возмездия», выходящий за границы их воображения.
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В мире , Армия , Видео , КНДР , Сеул
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