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Украина оценила эффект от карантина 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Украина оценила эффект от карантина
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Карантинные ограничения, которые на Украине ввели в марте для борьбы с коронавирусом, спасли сотни тысяч людей. Эффективность мер в эфире телеканала «1+1» оценил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, видеозапись доступна на YouTube.
По его словам, власти вводили карантин в том числе с целью оказать на граждан соответствующий психологический и эмоциональный эффект.
«Никто никого не собирается запугивать. Наша задача — убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект», — сказал Ляшко, добавив, что карантин позволил только на территории Украины спасти сотни тысяч человеческих жизней.
18 июня Украина обновила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекцию в стране обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Всего за все время пандемии на Украине заразились 34 063 человека, 966 пациентов скончались.
12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры ослаблены. Работают магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.
На всей территории Украины действует «адаптивный карантин» до конца июля. Введение и снятие тех или иных ограничительных мер зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.
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В мире , Правительство Украины
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