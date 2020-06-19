Украина оценила эффект от карантина 

Карантинные ограничения, которые на Украине ввели в марте для борьбы с коронавирусом, спасли сотни тысяч людей. Эффективность мер в эфире телеканала «1+1» оценил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, видеозапись доступна на YouTube.

По его словам, власти вводили карантин в том числе с целью оказать на граждан соответствующий психологический и эмоциональный эффект.

«Никто никого не собирается запугивать. Наша задача — убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект», — сказал Ляшко, добавив, что карантин позволил только на территории Украины спасти сотни тысяч человеческих жизней.

18 июня Украина обновила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки инфекцию в стране обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Всего за все время пандемии на Украине заразились 34 063 человека, 966 пациентов скончались.

12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 11 мая ограничительные меры ослаблены. Работают магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках.

На всей территории Украины действует «адаптивный карантин» до конца июля. Введение и снятие тех или иных ограничительных мер зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.