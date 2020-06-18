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Украина приготовилась к войне с Россией и-за Крыма 

Мария Иванова 17 минут назад
Замглавы МИД Украины Василий Боднар предположил, что Россия планирует «пробить коридор в Крым» по суше. Об этом сообщает «Апостроф».
По мнению дипломата, такой коридор может понадобиться стране из-за ситуации с водой в Крыму.
Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Первоначально Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.
В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а, может, и в Приднестровье. <…> Мы не знаем, что думает Владимир Путин», — заявил Боднар.
Он предположил, что президент России уже мог отдать приказ военным о подготовке к новой операции. Замглавы МИД заявил, что ситуация с водой в Крыму может привести «к активизации действий против Украины».
Боднар призвал учитывать потенциал Черноморского флота России, способного проводить десантные операции по всему побережью Черного моря.
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В мире , Видео , Владимир Путин , МИД , Республика Крым
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