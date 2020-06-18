Украина приготовилась к войне с Россией и-за Крыма 

По мнению дипломата, такой коридор может понадобиться стране из-за ситуации с водой в Крыму.

Как писал «Рамблер», после присоединения Крыма к России на полуострове начались перебои с поставками воды с Украины. Первоначально Киев объяснял их техническими проблемами, но затем начал ссылаться на отсутствие договора на поставки и задолженность, якобы возникшую в 2013 году.

В апреле 2017 года Украина установила в Херсонской области дамбу, перекрывающую поток днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

«Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а, может, и в Приднестровье. <…> Мы не знаем, что думает Владимир Путин», — заявил Боднар.

Он предположил, что президент России уже мог отдать приказ военным о подготовке к новой операции. Замглавы МИД заявил, что ситуация с водой в Крыму может привести «к активизации действий против Украины».

Боднар призвал учитывать потенциал Черноморского флота России, способного проводить десантные операции по всему побережью Черного моря.