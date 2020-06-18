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Вандалы осквернили бюст Черчилля в Будапеште

Российская Газета
56 минут назад
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Неизвестные расписали оскорбительными надписями "расист" и "нацист" бюст Уинстона Черчилля в городском парке Будапешта, передает новостной портал Hungary Today.
Вандалы осквернили бюст Черчилля в Будапеште
Фото: REUTERS/Bernadett SzaboREUTERS/Bernadett Szabo
Об осквернении бюста сообщили местные жители. Скорее всего, это дело рук левых активистов, которые таким образом решили выразить солидарность с заокеанскими коллегами, выступающими в США против насилия в отношении чернокожих.
Сообщается, что к настоящему времени надписи уже стерты. Полиция ведет поиски подозреваемых. Найти вандалов и взыскать с них ущерб местные власти надеются с помощью камер и системы распознавания лиц.
Напомним, аналогичный случай ранее произошел в Лондоне. Дело дошло до того, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден вступиться в защиту Черчилля и призвал протестующих не переписывать прошлое.
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В мире,Борис Джонсон,Уинстон Черчилль,Будапешт
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