Пекин не будет полностью закрываться из-за коронавируса

Власти Пекина не будут полностью закрывать город из-за новой вспышки коронавируса, как это было в январе в Ухане, который 76 дней был отрезан от внешнего мира, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель управления общественной безопасности Пекина Пань Сюйхун.

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Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Пекина Фэнтай 13 июня был закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. Власти заявили, что на данный момент нет доказательств того, что лосось был носителем или промежуточным хозяином вируса.

"Для предотвращения распространение эпидемии за пределы города Пекин и далее будет ужесточать контроль за выездом, но это не означает закрытие города", - заявил Пань Сюйхун.

По его словам, город запрещено покидать лицам, которые как-то связаны с эпидемиологическим риском, в первую очередь это те, у кого подтвердился коронавирус, люди с подозрением на заражение, те, кто вступал в контакт с зараженными, бессимптомные носители, а также люди с повышенной температурой или другими симптомами заболевания.

Он сообщил, что в основном запрет на выезд из Пекина распространяется на тех, кто с 30 мая посещал рынок, на сотрудников рынка и их близкие контакты, а также тех, кто проживает в районах среднего и высокого риска.

"Пекин на основании принципа высокой ответственности перед другими провинциями и городами призывает всех остальных людей, находящихся в Пекине, не покидать город без особой необходимости", - добавил он.

По данным на утро четверга, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 21 новый случай COVID-19 и трех бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. В настоящее время в больницах города находятся 158 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением – 15 бессимптомных носителей вируса.