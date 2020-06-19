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ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле ВСУ
Фото: РИА Новости
Один человек погиб и двое ранены в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Золотом-5 после обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в пятницу в ЛНР заявили, что украинские силовики совершили два обстрела по территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.
"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины в поселке Золотое-5 (Михайловка) погиб мужчина 1954 года рождения. Диагноз: множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — заявили в представительстве ЛНР.
В ведомстве уточнили, что также в результате обстрела ранена женщина 1959 года рождения и мужчина 1940 года рождения.
"Раненые доставлены в Первомайскую центральную городскую многопрофильную больницу, где им оказана неотложная медицинская помощь", — дополнили в представительстве ЛНР в СЦКК.
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