ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле ВСУ

Один человек погиб и двое ранены в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Золотом-5 после обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в пятницу в ЛНР заявили, что украинские силовики совершили два обстрела по территории республики, в результате которых в селе Березовское был ранен мужчина 1982 года рождения, в поселке Голубовское был поврежден жилой дом.

"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины в поселке Золотое-5 (Михайловка) погиб мужчина 1954 года рождения. Диагноз: множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — заявили в представительстве ЛНР.

В ведомстве уточнили, что также в результате обстрела ранена женщина 1959 года рождения и мужчина 1940 года рождения.