В ЛНР число жертв коронавируса выросло до 11 

Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 11, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.

По данным минздрава ЛНР на 18 июня, в республике были выявлены 466 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей.

"За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек", — сообщили в пресс-службе министерства.

Выписано за сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" три человека, в общей сложности выписаны 418 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф