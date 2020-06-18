Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЛНР число жертв коронавируса выросло до 11 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
В ЛНР число жертв коронавируса выросло до 11
Фото: РИА Новости
Число скончавшихся в результате заражения коронавирусом пациентов в самопровозглашенной Луганской народной республике выросло до 11, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР на 18 июня, в республике были выявлены 466 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти девяти человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них — двое врачей.
"За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 11 человек", — сообщили в пресс-службе министерства.
Выписано за сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" три человека, в общей сложности выписаны 418 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Видео дня. Филипп Киркоров отреагировал на угрозы десантников
Последние новости
В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Госдуме оценили заявление о демонтаже труб для транзита через Украину В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19 Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие Испепеляющий луч: в США придумали новое супероружие
Комментарии 1
В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Домогаров обиделся на зрителей из-за Ефремова
Домогаров обиделся на зрителей из-за Ефремова
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
«Можно сказать, что Лукашенко уже полностью проиграл»
Видео
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
00:13
Танцующие в бикини у мемориала Победы школьницы попали на видео
Происшествия
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
00:37
Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде
Происшествия
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
00:47
Убегающий от следователей чиновник в Иркутске попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
00:46
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Армия
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
07:32
Опубликовано видео репетиции парада Победы в Москве
Армия
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
03:21
Опубликовано видео парадной тренировки летчиков ЦВО
Армия Войска
Опубликовано видео протестов в Дагестане
07:37
Опубликовано видео протестов в Дагестане
Происшествия
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
01:29
Протаранивший толпу людей авто попал на видео
Происшествия
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
01:28
Киркоров извинился и снова оскорбил десантников
Шоу-бизнес
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
00:46
Боевые пуски новых ракет Украины показали на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение