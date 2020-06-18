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Назарбаев заболел COVID-19

Павел Тиунов
48 минут назад
Комментарии33
Глава Совета безопасности Казахстана, первый президент страны Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
Назарбаев заразился коронавирусом
Фото: ReutersReuters
79-летний государственный деятель, по словам его пресс-секретаря, регулярно проходил тестирование. Результаты последнего исследования оказались положительными.
Лидер нации в настоящее время придерживается режима самоизоляции и продолжает работать дистанционно.
«Повода для беспокойства нет», - цитирует агентство слова из официального сообщения, опубликованного на сайте Назарбаева.
Ранее, как сообщал «Рамблер», COVID-19 переболел глава российского правительства Михаил Мишустин. О заражении премьера стало известно 30 апреля. После получения положительного результата анализов он ушел на больничный. Мишустин проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из государственных клиник. При этом он активно участвовал в текущих делах российского правительства, участвуя в совещаниях с коллегами посредством видеосвязи. В 20-х числах мая стало известно, что премьер-министра выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.
Комментарии33
В мире,Михаил Мишустин,Нурсултан Назарбаев,Правительство РФ,ИТАР-ТАСС,Казахстан
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