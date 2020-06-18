Назарбаев заразился коронавирусом

Ранее, как сообщал «Рамблер», COVID-19 переболел глава российского правительства Михаил Мишустин
. О заражении премьера стало известно 30 апреля. После получения положительного результата анализов он ушел на больничный. Мишустин проходил лечение от коронавирусной инфекции в одной из государственных клиник. При этом он активно участвовал в текущих делах российского правительства, участвуя в совещаниях с коллегами посредством видеосвязи. В 20-х числах мая стало известно, что премьер-министра выписали из больницы в связи с полным выздоровлением.