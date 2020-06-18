В Хельсинки прокомментировали фрагмент готовящейся к выходу книги экс-советника американского президента Джона Болтона.
В одной из глав он написал, что Дональд Трамп якобы спрашивал, входит ли Финляндия в состав России.
Пресс-секретарь президента Финляндии заверил американского лидера, что страна независима и к России не имеет никакого отношения, передаёт РИА Новости.
Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в прошлом году. Он объяснил своё решение расхождением с советником во взглядах по вопросам нацбезопасности.
В книге Болтона содержится критика действий Трампа. Ознакомившись с публикацией, американский президент назвал своего бывшего сотрудника «злобным дураком».