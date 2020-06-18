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Пресс-секретарь президента Финляндии заверил американского лидера, что страна независима и к России не имеет никакого отношения, передаёт РИА Новости.

Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в прошлом году. Он объяснил своё решение расхождением с советником во взглядах по вопросам нацбезопасности.

В книге Болтона содержится критика действий Трампа. Ознакомившись с публикацией, американский президент назвал своего бывшего сотрудника «злобным дураком».