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Президент Финляндии ответил на вопрос Трампа о принадлежности страны к России 

Говорит Москва и ещё 1 2 часа назад
В Хельсинки прокомментировали фрагмент готовящейся к выходу книги экс-советника американского президента Джона Болтона.
В одной из глав он написал, что Дональд Трамп якобы спрашивал, входит ли Финляндия в состав России.
Пресс-секретарь президента Финляндии заверил американского лидера, что страна независима и к России не имеет никакого отношения, передаёт РИА Новости.
Дональд Трамп отправил Джона Болтона в отставку в прошлом году. Он объяснил своё решение расхождением с советником во взглядах по вопросам нацбезопасности.
В книге Болтона содержится критика действий Трампа. Ознакомившись с публикацией, американский президент назвал своего бывшего сотрудника «злобным дураком».
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В мире , Видео , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , РИА Новости , Финляндия , Хельсинки
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