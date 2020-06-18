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Трамп дал совет на случай задержания полицейскими

Lenta.ru
52 минуты назад
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство темнокожего Рэйшарда Брукса полицейским в Атланте. Американский лидер посоветовал не оказывать сопротивление правоохранителям, сообщает Fox News. Слова Трампа передает РИА Новости.
Трамп дал совет на случай задержания полицейскими
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасно противоречиво. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень», — сказал глава государства.
По словам Трампа, с полицией в США обходятся нечестно. Президент выразил надежду на справедливое судебное разбирательство.
Глава Белого дома также сослался на адвоката уволенного полицейского Гаррета Рольфа, которого обвиняют в убийстве. Юрист утверждает, что его подзащитный слышал похожий на выстрел звук и видел вспышку, а затем применил огнестрельное оружие.
В Атланте начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, которого при задержании застрелил полицейский. Мужчина спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. Однако стал сопротивляться, вырвал у правоохранителя электрошокер, ударил Рольфа по лицу и попытался убежать. Полицейский открыл огонь. От полученных ран Брукс умер в больнице.
Теперь демонстранты требуют от властей пресечь чрезмерное применение силы полицейскими, а также обеспечить соблюдение прав афроамериканцев. А обвиняемому в убийстве Рольфу грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Ему предъявили обвинение по 11 статьям.
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В мире,США,Дональд Трамп,Fox News,РИА Новости
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