Трамп дал совет на случай задержания полицейскими

Президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство темнокожего Рэйшарда Брукса полицейским в Атланте. Американский лидер посоветовал не оказывать сопротивление правоохранителям, сообщает Fox News. Слова Трампа передает РИА Новости.

«Вы не можете оказывать сопротивление офицеру полиции таким образом. Это закончилось ужасно противоречиво. И, посмотрите, как это закончилось? Очень плохо, очень», — сказал глава государства.

По словам Трампа, с полицией в США обходятся нечестно. Президент выразил надежду на справедливое судебное разбирательство.

Глава Белого дома также сослался на адвоката уволенного полицейского Гаррета Рольфа, которого обвиняют в убийстве. Юрист утверждает, что его подзащитный слышал похожий на выстрел звук и видел вспышку, а затем применил огнестрельное оружие.

В Атланте начались протесты из-за гибели афроамериканца Рэйшарда Брукса, которого при задержании застрелил полицейский. Мужчина спал в нетрезвом виде на парковке ресторана фастфуда, за что был задержан. Однако стал сопротивляться, вырвал у правоохранителя электрошокер, ударил Рольфа по лицу и попытался убежать. Полицейский открыл огонь. От полученных ран Брукс умер в больнице.