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Трамп признал Байдена слабее Хиллари Клинтон 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Трамп признал Байдена слабее Хиллари Клинтон
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп считает его нынешнего соперника от Демократической партии на выборах президента-2020 Джо Байдена слабее кандидата 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом сообщает The Washington Times.
Журналисты во время интервью попросили Трампа сравнить Байдена и Клинтон. Глава государства ответил, что Байден слабее, но признал, что вся «машина Демпартии сильнее, потому что они в отчаянии».
Ранее сообщалось, что Трамп считает голосование по почте единственной причиной, из-за которой он может проиграть выборы. «Они [демократы] обманывают, грабят и крадут. Они не отправляют бюллетени в определенные районы, в основном республиканские», — сказал он. При этом лидер США говорил о своей готовности признать поражение на выборах главы государства 2020 года.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на два процента.
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Комментарии 1
В мире , Безопасность , Война в Сирии , Учения НАТО , Ситуация в мире , Хиллари Клинтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , США
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