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СМИ: прокуратура запросила ордер на арест экс-министра юстиции Японии и его жены 

ТАСС и ещё 6 5 часов назад
В Японии арестовали экс-министра юстиции
Фото: РИА Новости
Прокуратура запросила ордер на арест бывшего министра юстиции Японии Кацуюки Каваи и его супруги Анри Каваи по обвинению в нарушении закона о выборах путем нецелевого расходования средств и подкупе избирателей в ходе предвыборной кампании. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, в течение дня оба будут помещены под стражу.
Расследование пришло к выводу, что Каваи руководил избирательной кампанией своей жены, которая баллотировалась в верхнюю палату парламента на выборах в июле прошлого года. Отмечается, что экс-министр раздал в общей сложности 24 млн иен ($224 тыс.) наличными избирателям в одном из округов в префектуре Хиросима. Деньги он передавал в том числе представителям местных органов власти.
Анри Каваи, как считает следствие, растратила на эти же цели около 1,5 млн иен ($14 тыс.). В ходе допросов, как отмечает агентство Кyodo, порядка 100 человек рассказали о том, что их подкупили. Оба супруга по итогам прошлогодних выборов прошли в верхнюю палату парламента. Они отрицают, что осуществляли какую-либо деятельность, противоречащую законодательству.
На этой неделе политики покинули ряды правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), однако завили о желании остаться депутатами парламента. Парламентская сессия, дававшая им право иммунитета, завершилась 17 июня, что предоставило возможность прокуратуре отправить их под арест.
В конце октября прошлого года Каваи, который считался политиком, приближенным к премьер-министру Синдзо Абэ, подал в отставку с поста министра после того, как в одном из еженедельников появилась информация о том, что его супруга в ходе своей избирательной кампании нарушала законодательство путем нецелевого расходования средств своего штаба. В частности, сообщалось, что она вдвое завышала выплаты некоторому наемному персоналу.
В марте прокуратура японской префектуры Хиросима провела обыски в офисе экс-министра. Также в ходе следственных мероприятий были арестованы трое помощников Анри Каваи. Ситуация вызвала волну критики со стороны оппозиции в отношении бывшего министра и его жены, которые продолжали состоять в ЛДП после скандала.
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Комментарии
В мире , Синдзо Абэ , Генпрокуратура РФ , ЛДПР , Япония
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