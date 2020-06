Болтон обвинил Трампа во лжи

Болтон дал интервью в преддверии ожидаемого выхода в свет его мемуаров "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Администрация Трампа пытается через суд не допустить публикации книги в ее нынешнем виде, ссылаясь на то, что в ней содержится много секретных данных, не предназначенных для широкой публики.