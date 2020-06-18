"Путин может манипулировать Трампом"

Болтон назвал Путина "умным, жестким" политиком, который не видит серьезного противника в Дональде Трампе.

Кроме того, экс-советник сравнил Путина, который "посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире", и Трампа, которому "не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них", и отметил трудность положения США.