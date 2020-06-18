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Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом

Газета.Ruиещё 1
16 минут назад
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Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
"Путин может манипулировать Трампом"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Болтон назвал Путина "умным, жестким" политиком, который не видит серьезного противника в Дональде Трампе.
Кроме того, экс-советник сравнил Путина, который "посвятил свою жизнь пониманию стратегического положения России в мире", и Трампа, которому "не нравится читать об этих проблемах или узнавать о них", и отметил трудность положения США.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
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В мире,Политика,Советники Путина,Джон Болтон,Дональд Трамп,Владимир Путин,телеканал АВС,Соединенные Штаты
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