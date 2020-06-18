"Конец света наступит на следующей неделе"

Конец света… Вымирание человечества… Исчезновение Вселенной и Земли… Мифы об этом существовали на протяжении всей нашей истории, время от времени выходя на передний план.

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Социальные сети способствовали популяризации этих мифов и предсказаний, не имеющих под собой не столько научной, сколько какой-либо правдоподобной основы.

Недавно интернет-пользователи были удивлены заметками о начале обратного отсчета до конца света, который якобы должен произойти 21 июня 2020 года.

Вниманию пользователей предлагаются несколько сценариев конца света — уничтожения земного шара. Пожалуй, наиболее запоминающимся является сценарий столкновения Земли с кометой или иным объектом из космоса.

Его сторонники считают такое развитие событий вполне вероятным, поскольку столкновение планеты с кометой может быть одним из объяснений вымирания динозавров и других существ, когда-то населявших Землю, на что указывают тысячи ископаемых, найденных в различных местах.

Однако есть и те, кто опровергает возможность развития событий по этому сценарию. Среди них ученые-астрономы. По их мнению, любой подобной угрозе, нависшей над нашей планетой, можно противостоять с помощью ядерной бомбы, ионного луча или солнечной энергии, способных разрушить или отклонить тот или иной космический объект.

Несколько организаций, таких как Spacewatch и Near-Earth Asteroid Tracking (отслеживание околоземных астероидов), мониторят космическое пространство, чтобы обнаружить способные упасть на Землю кометы.

Что касается второго сценария разрушения земного шара и конца света, то он предполагает охлаждение земного ядра. Это будет значить исчезновение магнитного поля Земли, защищающего планету от солнечного излучения.

Согласно третьему и хорошо известному нам сценарию, солнце эволюционирует до стадии «красного гиганта», увеличившись в несколько раз. Это значит, что температура повысится вдвое и уничтожит все живое на планете.

Майя определили дату конца света

Недавно активные пользователи социальных сетей, включая Твиттер, начали публиковать странные сообщения о конце света, который якобы произойдёт на следующей неделе — 21 июня.

Согласно продвигаемой ими теории, календарь майя закончится в этот день, что означает начало катастроф или наступление Судного дня.

По их мнению, конец света должен был произойти еще 8 лет назад, а именно 21 декабря 2012 года, однако этого не произошло. Как сообщает американская газета New York Post, в тот день сторонники теории устремились туда, где существовала цивилизация майя (в Мексике и Гватемале), но вернулись разочарованными и грязными из-за отсутствия санитарии в этих районах.

Загадка юлианского календаря

Новая теория гласит, что при переходе от юлианского календаря (использовавшегося в православных церквях до XX века) к григорианскому произошла ошибка в расчетах, и разница составляет 11 дней в год.

Как сообщает британская газета The Sun, ученый Паоло Тагалогин написал в Твиттере: «Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752-2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет».

Если расчеты Тагалогина верны, то конец света, согласно календарю майя, должен наступить уже на следующей неделе.

Обнародование этой информации сопровождалось бурной реакцией пользователей соцсетей. Кто-то ее высмеял, кто-то поддержал, а третьих охватил ужас перед грядущей катастрофой.

Примечательно, что серия твитов, поддерживающих эту гипотезу, была удалена платформой Твиттер после широкого отклика среди сторонников теорий заговора.

Кроме того, известно, что в объявленную концом света дату, то есть 21 июня 2020 года, должно произойти кольцеобразное солнечное затмение, первое затмение в этом году.

Его можно будет частично наблюдать на африканском континенте, кроме его южной и западной частей, в юго-восточной Европе, Азии, за исключением северной и восточной части России, на севере Австралии, в Индонезии, Микронезии, а также Тихом и Индийском океанах.

Как полноценное кольцеобразное затмение его будет увидеть в таких странах, как Оман, Йемен, Эритрея, Южный Судан, Конго, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Пакистан, Индия и Китай.