Заключенные оставили записку при побеге из тюрьмы

Двое беглых преступников, оставивших при побеге из римской тюрьмы записку с обещаниями вернуться, задержаны полицией и карабинерами в Пизе

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Двоюродные братья Лил Ахметович и Давад Зуканович покинули римскую тюрьму Ребиббья в ночь на 3 июня. Они подпилили решетку камеры напильником и оказались на свободе по связанным пожарным рукавам. По сообщению газеты la Repubblica, побег двух представителей цыганской национальности работники заметили только спустя два-три часа.

В камере Ахметович и Зуканович оставили записку, в которой рассказали, что их побег обусловлен глубоко личными причинами. Кузены решили выручить попавших в переплет сыновей, возможно, связавшихся с наркотиками. Помочь чадам могли только их отцы, поскольку их матери также отбывают наказание. Беглецы закончили записка двумя подписями и обещанием вернуться в тюрьму, как только их дела будут улажены. По их словам, на это могло уйти две недели.

Они истекли в среду и завершились не возвращением в камеры, а задержанием в 340 километрах от Рима в Пизе. По предварительной информации, братья добрались в Тоскану на угнанном в столице автомобиле. В ходе операции братья оказали сопротивление, нанеся небольшие травмы одному из карабинеров.