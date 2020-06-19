«Северный поток -2» вбил клин между Трампом и Меркель

Депутаты немецкого бундестага призвали правительство Ангелы Меркель подготовить ответ на санкции США против «Северного потока — 2». Соответствующее заявление было принято по итогам обсуждения на профильном комитете по энергетике парламента ФРГ инициативы сенаторов США о расширении ограничительных мер в отношении строящегося газопровода.

Европейского союза. Представители всех фракций сошлись во мнении, что «такие экстерриториальные санкции не совместимы с международным правом и не могут быть приняты». Посему, как отмечается в документе, «федеральному правительству предложено подготовить и представить предложения для соответствующего четкого ответа от Германии

Речь, напомним, идет о законопроекте, внесенном 4 июня в Сенат Конгресса США . Предложенные в нем новые ограничительные меры могут затронуть не только немецкие и европейские компании, участвующие в реализации проекта „Северный поток — 2“, но и работу государственных ведомств Германии.

Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст довольно жестко высказался по поводу этой инициативы американских законодателей, призвав руководство страны прекратить кидать в США „ватные шарики“ и начать „обороняться от атак на суверенитет ФРГ и Европы“.

Тогда же он заявил, что правительство должно продумать возможные шаги на случай расширения американских санкций против „Северного потока — 2“. В его представлении, ответные меры могли бы предусматривать вызов американского посла, рестрикции в отношении сенаторов-авторов законопроекта, а также введение пошлин на поступающий из США природный сжиженный газ.

Вопрос, как воспримет обращение представителей бундестага канцлер Меркель? И что, в принципе, Германия может предпринять в ответ на очередную грубую попытку американцев заблокировать запуск так необходимого ей газопровода?

Давно известно, что эти санкции противоречат всем законам, — комментирует ситуацию руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов . — То есть, США ведут себя вопреки международному праву — по Ирану , по России , по другим странам, — но никто ничего им противопоставить не может. Поэтому…

Какие санкции будут приняты, как они будут выглядеть, мы пока точно не знаем. Но, по всей видимости, это штрафные санкции против компаний, которые оказывают сервисные услуги в целом — не важно, страховые, инженерные, ремонтные… и т.д.

С большой долей вероятности, Трамп в ожидании выборов в ноябре это сделает. Не сам, понятно, но через соответствующие ведомства — Министерство финансов , например, или Министерство торговли, которые здесь являются уполномоченными.

И будет, конечно, интересно увидеть, что Брюссель и Берлин введут в качестве ответных санкций в отношении США.

»СП»: — Почему Германия сама не может ответить?

— Насколько я понимаю европейское право, сама Германия что-то против США предпринять не может, поскольку все-таки это прерогатива, на мой взгляд, Брюсселя. И здесь работают общие внешнеторговые инструменты ЕС.

Но США, действительно, подошли к определенной болевой границе со стороны Берлина и Брюсселя, которую они могут перейти, могут не перейти. Я считаю, что вероятность того, что США это сделают, очень высокая.

И вот тогда мы посмотрим, что в ответ предпримет Евросоюз — не Берлин, а Берлин плюс Брюссель. На мой взгляд, это будет единый ответ.

«Пружина», скажем так, сжимается с июля 2017-го — напомню, в начале августа был принят первый закон о расширении антироссийских санкций — Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), ударивший очень сильно по нам, как в итоге оказалось. Поэтому важно, что вот эта «пружина» сжата.

Если ума хватит у американской администрации, то они эту угрозу услышали. То есть, из Берлина она прозвучала. Это основная суть заявления. Да, правительство готово выступить с инициативой, бундестаг готов поддержать. Не факт, что поддержит Брюссель. Но, тем не менее, угроза ответная есть.

Потому что в 17-м Габриэль, министр иностранных дел тогда, и федеральный канцлер Австрии Керн писали просто письмо возмущенное, на которое Трамп не отреагировал. Сейчас прозвучало конкретная угроза ответить на экстерриториальные санкции США.

Посмотрим. Но, в любом случае, у Штатов больше в этой игре пока опыта, больше шансов реализовать свои антиевропейские и проамериканские интересы.

«СП»: — Можете предположить, что конкретно Берлин и Брюссель могут предпринять в ответ на действия Вашингтона?

— Сложно сказать. Это могут быть какие-то ограничения. Но фактически это начало внешнеторговой конфронтации. Что, конечно, не очень здорово ни для Берлина, ни для Вашингтона. Тем более, Вашингтон угрожает ввести заградительные пошлины на европейские автомобили, и, в первую очередь, это коснется Германии. Поэтому ситуация не очень приятная для обеих сторон.

Нам пока остается только ждать. И, если США это сделают, то на 99 процентов, я думаю, ЕС и Германия ответят. Тем более, что Германия с 1 июля председательствует в ЕС. Поэтому она, естественно, сможет лоббировать ответные меры. Но как это будет выглядеть сегодня абсолютно непонятно.

— Трамп, как президент, вроде бы, имеет широкие полномочия, но в настоящий момент он серьезно ограничен в своих действиях, как истеблишментом, так и вот этим общественным протестом.

Он пытается разобраться во внутренних проблемах. Потому что внешнеполитический фактор у американского общества отошел на задний план. Нужно как-то обуздать вот этот черный протест.

И тут, конечно, американской элите будет достаточно сложно консолидироваться, и, скажем так, нанести удар по «Северному потоку — 2» и его немецким лоббистам. Поскольку все у них там непросто, демократы, я думаю, будут блокировать внешнеполитическую и внешнеэкономическую активность Трампа, чтобы он не пиарился своими громкими инициативами, и продолжат добивать его на внутреннем политическом поле, эксплуатируя этот общественный протест.

В таких условиях, мне кажется, ввести какие-то конкретные жесткие санкции в отношении немецких компаний Штатам будет непросто. Для этого требуется консолидированная позиция американских элит, которая отсутствует в силу внутренних противоречий, очень серьезных и, скажем так, внутреннего противостояния.

«СП»: — Когда дело касается финансовых и политических интересов США, американские элиты, как правило, очень быстро консолидируются. А выдавить Россию с европейского газового рынка их голубая мечта…

— Это известный факт. Как и то, что «Северный поток — 2» позволит Германии стать, по большому счету, посредником распределения газа на европейском рынке. Что, конечно, американцев не устраивает.

Но многое здесь еще упирается в то, насколько у немецкой элиты хватит политической воли контратаковать и выстраивать единство рядов. Потому что та же Меркель долгое время считалась надежным союзником Вашингтона. И, невзирая на свою проевропейскую риторику, была под достаточно жестким контролем США. Злые языки даже утверждали, что на нее есть какой-то убойный компромат у американцев, который они могут задействовать.

«СП»: — Только в данном случае на карту поставлен и суверенитет Германии, и ее экономическое благополучие. Разве не так?

— Этот суверенитет давно уже липовый, скажем так. Если откровенно, после 1945 года там нет никакого суверенитета — по крайней мере, де-факто. Поэтому и немецкая элита такая неоднородная. Одни являются сторонниками Германии как лидера объединенной Европы. Другие — как части вот этого евроатлантического мира во главе с США.

Чья возьмет, будет видно. На самом деле, сейчас американцы, скажем так, наступили на больную мозоль. Потому что газовый вопрос для Германии, это вопрос принципиальный. А, вводя санкции против «Северного потока — 2», Штаты не просто бьют по экономике ФРГ, но и ставят крест на лидерстве Германии в рамках Евросоюза. То есть, это серьезный такой выпад. Вот на нем как раз мы и проверим, насколько немецкая элита готова, действительно, защищать свой суверенитет.