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В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Испании уточнили данные по числу жертв коронавируса
Фото: © AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Общее число жертв эпидемии коронавируса COVID-19 в Испании составляет 28 313, это на 1 177 больше, чем сообщалось ранее.
"На сегодня цифра 28 313 во всей Испании умерших с диагнозом коронавируса", — рассказал на пресс-конференции директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон.
В последние недели министерство здравоохранения пыталось установить реальное число умерших в результате коронавируса с подтвержденным диагнозом, получить уточненные данные у автономных сообществ за предыдущие периоды, в результате эти данные удалось собрать, пояснил он.
В четверг минздрав сообщал о 27 136 жертвах коронавируса с начала эпидемии (из них 52 за последнюю неделю).
Министерство, пояснил Симон, работало при подсчете жертв коронавируса с подтвержденными случаями заболевания. При этом уточненных данных, где именно произошли смерти, — в домах престарелых, в больницах или дома — минздрав не представил.
Ранее система мониторинга смертности (MoMo) при Институте здоровья Карлоса III определила, что с 13 марта по 22 мая разница между ожидаемой смертностью и реально умершими составила 43 360 человек. Однако, по словам Симона, разница между этими данными и официальными данными смертей от COVID-19 (около 15 тысяч) не дает основание утверждать, что "эти люди точно умерли от коронавируса". Среди них есть те, кому действительно не был поставлен диагноз, но были и те, кто мог умереть по другим причинам, добавил эпидемиолог.
По данным Национального института статистики (INE), смертность в Испании в этом году увеличилась почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 21 неделю 2020 года (до 24 мая) были зафиксированы 225 930 смертей, на 24,1% (43 954) больше, чем за тот же период 2019 года.
По словам Симона, половина из тех, кто находился в больницах в конце марта — начале апреля, были пациенты с коронавирусом. Палаты интенсивной терапии "превысили свои возможности" по количеству принимаемых пациентов. Самая тяжелая ситуация сложилась во второй неделе апреля в Мадриде и Барселоне, в некоторых больницах оказалось в два-три раза больше пациентов, чем они могли принять.
По официальным данным, в стране с начала эпидемии было зафиксировано более 245 тысяч случаев заражения COVID-19. Однако проводимое министерством здравоохранения исследование на основании тестов на антитела свидетельствует: реальное число тех, кто перенес болезнь, составляет 2,3 миллиона человек, то есть около 5% населения страны.
Министра здравоохранения Сальвадор Илья рассказал, что за последний месяц, когда уже удалось остановить эпидемию, в стране было зафиксировано 34 вспышки заболевания в различных местах. По словам Ильи, девять из этих случаев остаются активными, но "все контролируются".
Испанское правительство в конце апреля разработало план постепенного выхода из карантина. В разных регионах смягчение мер происходит в разное время, в зависимости от эпидемиологической обстановки и готовности медицинских служб к обострению ситуации. Всего фаз четыре (от нулевой до третьей). Режим повышенной готовности, введенный 14 марта, завершится 21 июня.
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