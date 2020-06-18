Спецпредставитель Южной Кореи прибыл в США

Специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл в США , сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

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Ли До Хун был замечен в аэропорту Даллеса, указано в сообщении. Отмечается, что визит южнокорейского представителя в Соединенные Штаты не был анонсирован.

По предположению агентства, спецпредставитель мог был направлен для переговоров с официальными лицами США на фоне действий Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) по усилению напряженности на полуострове.

Сам Ли До Хун отказался отвечать на вопросы о цели своего визита, сообщает агентство.