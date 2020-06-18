Спецпредставитель Южной Кореи прибыл в США

Специальный представитель Республики Корея
по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл в США
, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".
Ли До Хун был замечен в аэропорту Даллеса, указано в сообщении. Отмечается, что визит южнокорейского представителя в Соединенные Штаты не был анонсирован.
По предположению агентства, спецпредставитель мог был направлен для переговоров с официальными лицами США на фоне действий Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) по усилению напряженности на полуострове.
Сам Ли До Хун отказался отвечать на вопросы о цели своего визита, сообщает агентство.
Ранее северокорейская сторона заявила о полном разрыве отношений с Сеулом, после чего в городе Кэсон был подорван офис межкорейской связи. Власти Республики Корея заявили, что взрыв организован КНДР.