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Болтон: Путин убедил Трампа в своих оценках Мадуро и Гуайдо

Газета.Ru
52 минуты назад
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Президент России Владимир Путин в 2019 году убедил американского лидера Дональда Трампа в своих оценках политических сил Венесуэлы, пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге. Об этом сообщает Mediaite.
Болтон: Путин убедил Трампа в оценках Мадуро и Гуайдо
Фото: ТАССТАСС
По заявлениям Болтона, в ходе телефонного разговора двух президентов Путин сравнил венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо с кандидатом Демократической партии США на выборах главы государства в 2016 году Хиллари Клинтон. Целью подобного сравнения была поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро, считает экс-советник.
Подобные заявления Путина "в значительной степени убедили Трампа", пишет Болтон.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.
21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В мире,Политика,США,Хуан Гуайдо,Джон Болтон,Николас Мадуро,Дональд Трамп,Хиллари Клинтон,Владимир Путин,Демократическая партия США,Венесуэла Боливарианская Республика
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