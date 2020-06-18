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Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

РИА Новости
53 минуты назад
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Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.
Трамп конфликтовал с Болтоном после отставки последнего. Публикация книги уже не раз откладывалась, на данный момент она запланирована на 23 июня. Согласно информации издательства, книга содержит резкую критику в адрес Трампа. Сообщается, что минюст США требует от суда приостановить публикацию книги Болтона, ссылаясь на секретность содержания.
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В мире,Видео,Джон Болтон,Дональд Трамп,Министерство юстиции США,New York Times,Россия,Финляндия,Соединенные Штаты
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