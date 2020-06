Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России , сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона , которая должна быть опубликована на следующей неделе.

Как отмечает издание, Болтон пишет в своей книге The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"), что Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России и, по-видимому, не знал, что Великобритания является ядерной державой.