Трамп спросил о принадлежности Финляндии России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Джона Болтона.
Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп также мог не знать, что Британия является ядерной державой.
Книга, которая должна быть опубликована на следующей неделе, получила название The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". - примечание "Газеты.Ru").
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.