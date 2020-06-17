Трамп спросил о принадлежности Финляндии России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на книгу экс-советника Джона Болтона.

Фото: Reuters Reuters

Болтон также рассказывает в своей книге, что Трамп также мог не знать, что Британия является ядерной державой.

Книга, которая должна быть опубликована на следующей неделе, получила название The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме". - примечание "Газеты.Ru").