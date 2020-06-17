Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым
. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.