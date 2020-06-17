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Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина

РИА Новости
46 минут назад
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Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния, который в 2019 году начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского президента Владимира Путина, заявил, что не собирается извиняться.
Габуния отказался извиняться за ругань в адрес Путина
Фото:  Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2" Стоп-кадр трансляции телеканала "Рустави 2"
Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что в ходе спецоперации, которая прошла на прошлой неделе, был задержан гражданин России якобы за подготовку и использование поддельных документов, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. При этом генеральный директор оппозиционной телекомпании "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что задержанный якобы планировал ликвидировать Габунию. Он утверждает, что ликвидация журналиста могла быть подготовлена главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Сам Кадыров назвал глупыми эти заявления. Он также призвал журналиста извиниться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые подозрения российских властей в якобы желании совершить покушение на Габунию абсурдны и не соответствуют действительности.
"Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже", - заявил Габуния в эфире телекомпании "Пирвели".
Он также заявил, что извиняться не намерен.
Комментарии91
В мире,Георгий Габуния,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин
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