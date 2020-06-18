Страны G7 призвали Пекин пересмотреть закон по Гонконгу

По мнению подписантов, это решение противоречит основному закону Гонконга и международным обязательствам Пекина, прописанным в Китайско-Британской совместной декларации.

Авторы считают, что необходимы открытые дебаты, консультации и "уважение защищенных прав и свобод" Гонконга. Они также выразили мнение, что решение Китая угрожает фундаментальным правам и свободам всего населения Гонконга.