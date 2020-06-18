Страны G7 призвали Пекин пересмотреть закон по Гонконгу

"Мы, министры иностранных дел Соединенных Штатов, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании, а также представитель Европейского Союза высокого уровня подчеркиваем нашу серьезную озабоченность относительно решения Китая ввести в действие закон о национальной безопасности в отношении Гонконга", - говорится в документе.
"Предложенный закон о национальной безопасности будет представлять собой серьезную угрозу, подрывая принцип "одна страна – две системы" и высокую степень автономии территории", - сказано в заявлении.
"Мы настоятельно призываем власти Китая изменить свое решение", - заключают главы МИД "большой семерки".