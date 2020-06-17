«Это два не совсем родных брата»

Доктор медицинских наук рассказал, как могла произойти новая вспышка коронавируса в Пекине и чем она отличается от предыдущих случаев.

В связи с новой вспышкой Covid-19 в китайском городе Баодин, находящимся неподалеку от Пекина, ввели военное положение, об этом со ссылкой на информацию властей сообщили China News. Баодин имеет тесное грузовое сообщение со столицей КНР, власти призвали граждан пристально следить за самочувствием.