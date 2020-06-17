«Это два не совсем родных брата»

«На самом деле вы должны понимать, что вирус мутирует, есть множество публикаций, что европейский вирус кардинально отличается от китайского. Это как два не совсем родных брата, да это SARS-CoV-2, но это два брата. И вот представьте ситуацию: в далекой Норвегии кто-то кашлянул, чихнул на рыбу, ее разделали, заморозили, привезли в Китай и там заразилось уже несколько сотен человек. Это на самом деле случайность, но она на самом деле доказывает, что вирус может перевозиться с одного континента на другой и вполне возможно, что это немножко другой вирус», - заявил эксперт.