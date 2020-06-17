Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Ранее Министерство юстиции США
подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Власти США заявляют, что в книге раскрывается секретная информация. Ведомство потребовало запретить публиковать произведение Болтона. В книге Болтон, в частности, раскритиковал политику Трампа, заявив, что он не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам.