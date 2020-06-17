Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Он добавил, что привел бы «точные слова» американского президента, однако ему не позволили это сделать.

Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.