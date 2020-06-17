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Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы

Lenta.ruиещё 1
14 минут назад
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Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему выиграть выборы в 2020 году. Об этом стало известно из выдержек из книги бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, опубликованных в The Wall Street Journal.
Трамп попросил лидера Китая помочь выиграть выборы
Фото: ReutersReuters
По данным издания, Трамп обратился с такой просьбой на саммите в Японии летом 2019 года. Как пишет Болтон в книге, американский лидер поднял тему о предстоящих президентских выборах в США, ссылаясь на экономические возможности Китая и «умоляя» лидера КНР обеспечить его победу.
«Он подчеркнул важность фермеров, и увеличил китайские закупки сои и пшеницы для результатов выборов», — пишет Болтон.
Он добавил, что привел бы «точные слова» американского президента, однако ему не позволили это сделать.
Ранее Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента по национальной безопасности Джона Болтона в связи с готовящейся публикацией его мемуаров «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме». Власти США заявляют, что в книге раскрывается секретная информация. Ведомство потребовало запретить публиковать произведение Болтона. В книге Болтон, в частности, раскритиковал политику Трампа, заявив, что он не может назвать ни одного существенного решения президента, которое не было рассчитано на переизбрание. Кроме того, Болтон упрекает американского президента в том, что тот ослабил противостояние страны нарастающим угрозам.
Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре прошлого года. Президент объяснил это «серьезными ошибками», которые допускал советник. В ноябре стало известно о планах Болтона написать мемуары за два миллиона долларов.
Комментарии
В мире,Джон Болтон,Дональд Трамп,Цзиньпин Си,Министерство юстиции США,Wall Street Journal,Япония,Китай,Соединенные Штаты
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